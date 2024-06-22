Китайские ученые создали лекарство, запускающее самоуничтожение раковых клеток

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Будут ли в будущем этот препарат использовать для лечения онкологических заболеваний?

Ученые из Китайского университета Гонконга создали препарат, способный запускать процесс самоуничтожения раковых клеток в горле. О невероятной разработке сообщили в пресс-службе учреждения.

Как объяснили исследователи, карцинома носоглотки — вид онкологии, вызываемый вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ). Его можно вылечить при помощи нового лекарства, основой которого является матричная РНК.

«Его механизм действия будет направлен только на раковые клетки, которые заражены вирусом Эпштейна-Барра. Поэтому обычные клетки будут в безопасности и человеческое тело испытает намного меньше побочных эффектов, а качество жизни пациентов будет выше», — отметила профессор университета Анна Цанг.

Препарат уже прошел успешное тестирование на грызунах. Исследователи предположили — в будущем его смогут использовать для лечения многих видов рака.

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