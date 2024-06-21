За эмоциями: полмиллиона иностранцев посетили Москву за первый квартал 2024 года

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Это почти на 40% больше, чем в прошлом году.

За первые три месяца 2024 года Москву посетили 500 тысяч иностранных туристов. О возросшей интересе к столице сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

«Почти на 40% больше, чем годом ранее. Лидером стал Азиатско-Тихоокеанский регион, в который входят, в том числе, Китай и Вьетнам. На него приходится 56% всего турпотока из государств дальнего зарубежья», — рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

После Китая больше всего в Москву приезжали жители Турции и Индии. Треть путешественников приезжали в одиночку, еще треть — в паре. А средняя продолжительность поездки составляла десять дней.

Также в столицу все чаще стали приезжать и граждане Ближнего Востока. В этом году турпоток достиг показателей рекордного 2019 года. Как отметила Сергунина, таких показателей удалось достичь благодаря оформлению электронных виз, восстановлению безвизового режима для туристических групп из Китая и запуску такого режима для Ирана.

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