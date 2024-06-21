«Торжество не будет пышным»: Погребняк раскрыла детали предстоящей свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Блогер и модель рассказала, что дата ее второй свадьбы уже назначена.

Блогер и модель Мария Погребняк, которая совсем скоро отправится во второй раз под венец, раскрыла некоторые детали предстоящей свадьбы. В интервью изданию KP.RU она рассказала, что вместе с возлюбленным уже подала заявление. Назначена также дата торжества.

«Дата уже есть, но пока мы держим ее в секрете. Просто хотим свадьбу для себя, куда пригласим только близких людей. Наше торжество не будет пышным», — сказала Погребняк.

К слову, Погребняк решила выскочить замуж почти через год после развода с футболистом Павлом Погребняком. С ним она прожила в браке 17 лет, родила троих детей. А летом прошлого года заявила — между ними все кончено. О причинах поначалу не сообщала. Лишь позже призналась — они с мужем перестали общаться и в результате потеряли интерес друг к другу.

Почти сразу после этого Погребняк призналась — у нее уже новые отношения. Роман она закрутила с бизнесменом Игорем Головинским. Весной он сделал ей предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Погребняк зарабатывала в 16 лет.