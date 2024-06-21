«Она летает туда и обратно»: что Кейт Миддлтон делает в Техасе

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Пользователи соцсетей заметили принцессу в другой стране.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сейчас борется с раком. Точный диагноз Букингемский дворец не раскрывает, но известно, что жена старшего сына короля Карла III — принца Уильяма — идет на поправку. Однако о полном выздоровлении речи пока не идет. При этом порталу Life & Style стало известно, где именно лечится Кейт Миддлтон.

Оказалось, что жена Уильяма часто посещает Соединенные Штаты и не для того, чтобы увидеться с супругой принца Гарри Меган Маркл, а ради своего здоровья. Там она посещает одну из американских клиник.

«Есть несколько свидетелей, которые утверждают, что видели ее в Техасе. Считается, что она летает туда и обратно для тайного лечения рака», — заявил источник издания.

Пользователи соцсетей подтвердили эту информацию. Многие заявляют, что видели Миддлтон рядом с онкологическим центром имени Андерсона в Хьюстоне. Эта клиника одна из лучших в мире. Останавливается же принцесса в элитном отеле St. Regis.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кейт Миддлтон обвинили в симуляции рака.