Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве

Фото: © РИА Новости / Корниенко Евгения; 5-tv.ru

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Еще 18 человек серьезно пострадали. Среди них четверо детей.

Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Кроме того, серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей, сообщил столичный депздрав в Telegram-канале.

Из них три пациента находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы их жизни нет. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме, проводится комплекс диагностики и лечебных мероприятий.

Вместе с тем, за сутки в столице из-за непогоды упало более 700 деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей. Для ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество рабочих и единиц техники, отметил Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в своем Telegram-канале.

Ураган «Эдгар», прошедший в столице, сопровождался очень сильным ливнем. По словам синоптиков, порывы ветра достигали штормовых 90 километров в час.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать пострадавшим от ливня в Москве автомобилистам.