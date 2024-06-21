Фанаты группы Metallica раскритиковали музыкантов за постер на русском языке

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi04; 5-tv.ru

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Артисты так и не объяснили, зачем выпустили плакат на кириллице.

На музыкантов и продюсеров рок-группы Metallica обрушился шквал критики из-за анонса концерта Fuel. Fire. Fury на русском языке. На постере было написано «Рев. Драйв. Рок». Почему не на английском, авторы не объяснили. Но спустя пару часов плакат просто удалили.

Огонь и ярость, действительно, были, но в комментариях под анонсом — там произошло самовоспламенение поклонников тяжелой музыки из числа антироссийски настроенных особ. Музыканты получили пулеметную очередь из русофобских хэштегов, а также пожелания сжечь их маркетологов.

Фронтмена Metallica Джеймса Хетфилда от хейта не спасло даже то, что ранее он позировал с футболкой, на которой украинский «прапор» сливался с американским флагом под фирменным логотипом рок-группы. Не помогло и то, что Хетфилд лично заявлял о том, что поддерживает Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что лидер «Чайфа» Шахрин рассказал, почему рок-группу назвали именно так.