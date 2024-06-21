«Тренируюсь по семь часов в день»: чем удивили гимнастки на играх БРИКС

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На счету сборной России уже 177 медалей.

Восьмой соревновательный день на играх БРИКС в Казани и у нашей сборной уже 177 золотых медалей. Преимущество над соперниками явное, но в спорте важна и красота. Сегодня это в полной мере показали гимнастки. Самые яркие моменты — в репортаже корреспондента «Известий» Ксении Солдатовой.

Грация и точность движений этих спортсменок завораживают. Становится понятно, почему уже в первый соревновательный день здесь собрался полный зал зрителей. Такого ажиотажа, кажется, не было еще ни на одной дисциплине.

Бороться за медали игр здесь будут более ста спортсменок. Среди них сильнейшие гимнастки мира — россиянки Лала Крамаренко, Анна Попова, Мария Борисова, а также их конкурентки из Белоруссии Анастасия Салос и Елизавета Зорькина.

«Я показываю свой стержень, свой стиль, как бы внутреннюю борьбу и силу», — отметила гимнастка из Белоруссии, серебряный призер чемпионата Европы Елизавета Зорькина.

«Уровень конкуренции, конечно, всегда высокий, особенно российские спортсмены — тут в основном лидеры. Соревноваться, конечно, есть с кем — большие гимнастки с большим опытом», — сказала абсолютная чемпионка России, победительница Азиатских игр, победительница Игр стран СНГ, победительница Гран-при Кубка России Анна Попова.

У наших спортсменок в Казани не только высочайший уровень конкуренции, но и поддержки, и подготовки. Вот, например, олимпийская чемпионка и президент Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева лично напутствует гимнасток перед выходом на соревновательный ковер.

Кстати в нынешних соревнованиях принимают участие не только гимнастки из десяти стран, но и команда от Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», в которую входят не только россиянки, но и представительницы Киргизии и Белоруссии.

Гимнастка Ламия Тарик Малаллах приехала на Игры стран БРИКС из Арабских Эмиратов. Она говорит, что влюблена в Россию и художественную гимнастику.

«Я тренируюсь по семь часов в день. Для меня очень важно хорошо здесь выступить, поскольку за моим выступлением будет наблюдать правительство Арабских Эмиратов», — сказала участница команды ОАЭ по художественной гимнастике на Играх БРИКС 2024 Ламия Тарик Малаллах.

Впереди у гимнасток еще два соревновательных дня. Борьба обещает быть жаркой. На кону 20 комплектов медалей в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Яркую борьбу зрители наблюдают на борцовском ковре. В вольной борьбе у женщин поединки оказались настолько жесткими, что узбекской сопернице нашей двукратной чемпионки страны Валерии Дондуповой даже понадобилась помощь спортивных медиков.

А в другом противостоянии с чемпионкой России Екатериной Кошкиной случилась драматичная развязка. В какой-то момент соперница неудачно захватила россиянку, но той как будто помогла поддержка трибун. Оказалось, это был хитрый ход.

«Попались на мой коронный прием, на который я все четыре схватки положила. Две руки суют, я ловлю. Обычно я сразу кладу, а тут крепко сперва, а потом только переворачиваю», — объяснила участница команды России по вольной борьбе на Играх БРИКС, победитель в категории 62 килограмма Екатерина Кошкина.

Кстати, в зале вместе с другими зрителями за нее болела подруга, с которой они когда-то вместе тренировались.

Яркая борьба на играх завязалась и на соревнованиях по фехтованию с полностью российскими финалами. За медали бились суперзвезды. В финале с саблей сошлись наши олимпийские чемпионки Ольга Никитина и Софья Великая.

Имя Великой — давно мировой бренд, но, наверное, любому спортсмену пригодится поддержка, в зале за Софью болела мама.

«Она уверенная в себе, она знала, что победит, а мы переживали», — поделилась эмоциями мама Софьи Великой Наталья Великая.

Результат поединка был предсказуем. На лицах радость победы. Второе место нельзя назвать поражением, но Ольга Никитина не скрывает расстройства, что наверху не она.

«Мы за каждый удар бились, боролись и тактически, и стратегически и старались столкнуть соперника с точки. Я рада, что у меня еще есть силы, эмоции составлять конкуренцию нашей молодежи», — сказала Софья Великая, победитель Игр БРИКС 2024 по фехтованию саблей.

Соревнования на Играх БРИКС продолжаются.