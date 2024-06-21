Суперсовременно: глава Минздрава побывал с инспекцией в Петербурге

Фото, видео: gov.spb.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Михаил Мурашко осмотрел одну из городских больниц, а также новый завод по производству лекарственных препаратов.

Инспекция проходила сегодня и в Петербурге. Глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Александр Беглов посетили одну из больниц и новый завод по производству лекарств. О том, как город становится центром медицинского туризма, рассказывает корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Таких суперсовременных операционных только в Больнице Святого Георгия десять, и они редко пустуют. В год здесь проводят около 19 тысяч операций. После малоинвазивного хирургического вмешательства прошло два дня, а Наталья уже готовится ехать домой.

«По крайней мере, меньше осложнений будет после лапароскопии. Завтра встречайте!» — сказала пациентка Наталья Разумова.

Министру здравоохранения Михаилу Мурашко показывают и новейшее оборудование. Возможности ультрачувствительных камер представляют на болгарском перце. При таком же увеличении и четкости изображения видны и участки работы хирурга. Причем здесь берутся за все — лечение варикоза, патологий кишечника, удаление новообразований. Суммарно в год в Петербурге делают более 100 тысяч операций. И часть из них можно проводить только в условиях этих современных стационаров. Расходы на развитие здравоохранения ежегодно растут. И открытие новой линии фармпроизводства — тому яркое подтверждение.

«Город инновационный, здесь хорошие кадры, хорошая наука, как вы сказали, и 14 предприятий — это очень хороший рекорд и сейчас мы расширяем, даем возможность для того, чтобы инвесторы заходили именно к нам», — говорит Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Это огромное металлическое «сердце» — смеситель. Сейчас он обрабатывает экспериментальный состав. Новое производство позволит изготавливать 400 тонн смесей для приготовления лекарств, в том числе тех, которые в нашей стране ранее не изготавливались. В пересчете на таблетки — это 600 миллионов таблеток в год!

Все, что пока отличает эти упаковки от тех, что попадут в аптеки — надпись не для продажи. Линия производства дженерика отлажена, осталось посмотреть, как поведет себя препарат во время хранения. Партия год будет лежать на складе, после чего ее тщательно изучат.

«Это один из препаратов, который обладает кроворазжижающим эффектом. После инфарктов, например, при стентировании...» — объясняет Елена Новикова, коммерческий директор фармацевтического предприятия.

Импортозамещение — ключевая задача для отрасли. И предприятия с ней справляются.

«Препаратов на рынке отечественного производства находится если в упаковках смотреть практически 70%, поэтому это такой весомый вклад российской фармацевтической отрасли, в целом, в безопасность лекарств», — говорит Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ.

Модернизируются поликлиники, отдельное внимание — уникальным центрам радиационной медицины. Продуманы и максимально оснащены отделения реабилитации для участников и ветеранов СВО.

В таких суперсовременных условиях говорят и о новейших разработках. Михаил Мурашко заявил, что почти готово и лекарство от ботулизма, которым сейчас по всей Росиии заражены минимум 300 человек.

Подробностей не раскрывают, но не исключено, что производить препарат будут как раз в Петербурге — в городе 22 фармпредприятия, две трети из которых запустили в последние три года. Вопреки, а во многом и благодаря санкциям.