Жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мужчина работал учителем рисования. Он полностью признал свою вину.

Житель Липецкой области ближайшие 20 лет проведет в тюрьме. Такое решение вынес суд, признав его виновным в госизмене за перевод средств Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили РБК во втором окружном военном суде.

В ходе следствия стало известно, что учитель рисования Даниил Клюк дважды делал перевод на счета одного из фондов помощи боевикам. Сначала он перевел 100 тысяч рублей, а после — 20 тысяч рублей. Оба раза деньги были конвертированы в криптовалюту Bitcoin, после чего направлены в украинский фонд. Он также планировал сделать еще один перевод, но оказался на скамье подсудимых. Вину свою Клюк полностью признал и раскаялся в содеянном. Однако от наказания это не спасло.

Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и ч. 1 ст. 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»). Ближайшие пять лет он проведет в тюрьме, а после отправится в исправительную колонию строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве бармена осудили на 25 лет за госизмену и диверсию на ж/д.