Редкий случай: ростовские врачи спасли малыша с пятикратным обвитием пуповины

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Такой случай встречается у 4-5% беременных и имеет высокий риск для ребенка.

Врачи центральной районной больницы в Тацинском районе Ростова-на-Доне спасли новорожденного с пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи. О необычном случае сообщила пресс-служба Правительства Ростовской области со ссылкой на главу Минздрава региона Елену Теплякову.

Для женщины этот ребенок стал первым. Как протекала беременность, неизвестно, но уже на ранних сроках врачи диагностировали двукратное обвитие, а в третьем триместре — трехкратное. Когда подошел срок рожать, у женщины начались схватки. Ее доставили в лечебное учреждение из соседнего района. Медики прокололи плодный пузырь, излились мекониальные воды. Сделанная кардиотокография показала кислородное голодание плода. В срочном порядке медики решили провести кесарево сечение.

«Специалисты смогли аккуратно извлечь и распутать малыша. Реанимационная бригада дежурила в той же операционной, но ее помощь не понадобилась», — рассказали в пресс-службе.

После операции мама и малыш еще некоторое время находились под наблюдением медиков, а после их выписали из перинатального центра.

Многократное обвитие пуповины встречается примерно у 10% беременных, а пятикратное — у 4-5%. Такие случаи опасны внутрутробной смертью плода.

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