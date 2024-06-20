Пенсионерам будут индексировать социальные выплаты дважды в год

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

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В этом году завершается так называемый переходный период.

Пенсии в России для не работающих и работающих получателей социальных услуг с 2025 года будут индексироваться дважды в год. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в этом году завершится переходный период, когда пенсии по показателю инфляции индексировались только с 1 января.

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции», — сообщил министр.

Антон Котяков также заявил и об индексации стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля следующего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Министерства труда Антон Котяков на полях ПМЭФ-2024 сообщил об индексации пенсий в России. По его словам, она затронет почти 8 миллионов работающих пенсионеров.