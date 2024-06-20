Путин заявил об отсутствии планов у РФ подходить к Харькову

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru

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Новое заявление российского лидера на пресс-конференции по итогам визита в КНДР и Вьетнам.

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ отсутствуют планы подходить к Харькову. Об этом он сообщил на брифинге для прессы по итогам своего визита в КНДР и Вьетнам.

«Я еще полгода назад говорил о том, что если обстрелы наших населенных пунктов приграничья будут продолжаться — мы будем вынуждены создавать зону безопасности, санитарную зону на украинской территории», — объяснил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что стремление западных стран «выдавить» ВС РФ из региона в последствии обернутся для них большими потерями.

Харьковское направление Владимир Путин также назвал тактическим.

«Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России.