Фото, видео: Reuters / DENIS BALIBOUSE; 5-tv.ru

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Россия со своей стороны предприняла все возможные шаги на пути к мирному урегулированию споров с Украиной, подчеркнул глава государства.

Президент* Украины Владимир Зеленский и его команда заинтересованы в продолжении огня, и именно по этой причине отказываются заключать мирное соглашение. Об этом президент России Владимир Путин заявил на официальном пресс-подходе, состоявшемся в рамках финального дня официального визита во Вьетнам.

Один из главных вопросов, касающихся дальнейшего развития отношений между РФ и Украиной, задал президенту корреспондент «Известий» Виктор Синеок. Ссылаясь на слова украинского дипломата Дмитрия Кулебы, журналист поинтересовался у Путина, почему Киев продолжает оказывать манипулятивное давление на страны Запада, попутно отрицая любую возможность переговоров с Москвой.

Как акцентировал внимание репортер, весь мир расценивает безуспешные попытки Киева продвинуть свои интересы вопреки всем нравственным нормам как нарушение закона. Вкупе с нелегитимностью Зеленского актуальная политика Украины выглядит как очередная манипуляция.

В свою очередь, президент России Путин подчеркнул — истинная причина в затягивании переговоров со стороны Незалежной кроется в нежелании нелигитимной киевской власти удержать управление страной под своим контролем любой ценой.

«Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится. Потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальные выборы в соответствии с конституцией Украины», — сказал российский лидер.

В случае, если Украина рассчитывает, что Россия отступит и пойдет на уступки режиму боевиков, то этого никогда не случится, резюмировал Путин.

19 июня Владимир Путин осуществил двухдневный дипломатический визит во Вьетнам. В рамках официальных переговоров президент социалистической республики То Лам подчеркнул огромный рост влияния РФ в мире и высказал надежду на укрепление сотрудничества между государствами.

Ранее 5-tv.ru писал, как Владимир Путин прокомментировал содержание документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти