Путин рассказал, от чего зависят условия РФ по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер прежде озвучил предложения России по миру в Незалежной. Встречной реакции не последовало.

Условия России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнам.

«Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине. — Прим. ред.) в зависимости от ситуации на земле», — сказал Путин

Президент также отметил, что все предложения России по миру на Украине уже озвучены. И не от РФ уже зависит, когда могут начаться переговоры.

На встрече с руководством МИД РФ 14 июня Путин заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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