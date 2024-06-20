Путин заявил о возможных изменениях в ядерной доктрине России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky; 5-tv.ru

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В связи с чем это связано?

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что РФ думает о вероятных изменениях в своей ядерной доктрине. По его словам, они связаны с понижением порога применения соответствующего оружия на Западе.

«Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в ядерной доктрине можно было бы поменять. Во всяком случае, мы знаем, вероятный противник над этим работает, над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал президент.

Путин также указал на то, что РФ пока не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.

До этого специальный помощник президента США Пранай Вадди заявил, что Белый дом намерен увеличить арсенал ядерного оружия. По его словам, со стороны России, Китая и КНДР растет якобы угроза. В связи с этим Пентагон должен быть, по мнению советника, больше подготовлен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова помочь Вьетнаму сформировать атомно-энергетическую отрасль.