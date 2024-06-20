«Идет операция»: у госпитализированного Кушанашвили заподозрили рак

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Шоумен находится под строгим контролем врачей.

У госпитализированного утром 53-летнего телеведущего Отара Кушанашвили подозревают злокачественную опухоль. Об этом 5-tv.ru сообщил близкий друг Отара Кушанашвили, композитор Владимир Полупанов. Как он утверждает, медики обнаружили у мэтра отечественной журналистики отклонения, которые позволяют говорить о возможном новообразовании. Выводы о злокачественности делать пока рано, акцентировал внимание Полупанов.

«Сейчас проходит операция. Есть у него опухоль, но нет уверенности, что это злокачественная опухоль. Не знаю, доброкачественная или злокачественная», — отметил друг журналиста.

По предварительным данным, состояние Кушанашвили тщательно контролируется медиками. В больнице делают все возможное, чтобы как можно быстрее помочь звездному пациенту выявить источник недомогания.

Тем временем, ближайшее окружение Отара Кушанашвили факт страшного диагноза не подтверждает. Еще один друг шоумена, продюсер Табриз Шахиди, эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru назвал информацию о серьезной болезни у телеведущего ерундой и призвал дождаться окончательного диагноза.

«Все полная ерунда. Никакой опухоли у него не обнаружено. Все комментарии после выписки», — констатировал он.

Первые признаки недомогания, как утверждают друзья Отара Кушанашвили, проявились у журналиста еще неделю назад. За сутки до госпитализации состояние знаменитости резко ухудшилось. Что именно стало причиной проблем у 53-летнего мэтра телевидения, еще предстоит детально установить профильным специалистам.

Тем временем, на официальном YouTube-канале Отара Кушанашвили появилось официальное сообщение о болезни телеведущего. Команда журналиста призвала отказаться от всех спекуляций и пожелать ему как можно скорее вернуться в строй.

«Друзья, информируем вас, чтобы нивелировать вопросы относительно состояния Отара. К сожалению, Величайший заболел, но специально для вас сам изъявил желание записать выпуск. На данную минуту ваш покорный слуга госпитализирован, находится под наблюдением врачей. Молимся и желаем выздоровления», — гласит официальное обращение, размещенное в первых секундах нового выпуска.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о состоянии Отара Кушанашвили.