Более ста тысяч высокотехнологичных операций провели в Петербурге в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как в городе развивается медицина?

Более ста тысяч высокотехнологичных операций провели врачи в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом заявил во время встречи губернатор города Александр Беглов министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко.

«Хочу отметить, что за последнее время модернизация первичного звена позволила получить и построить новые здания. В общей сложности это коснулось 52 поликлиник. Все они соответствуют самым высоким требованиям», — отметил Мурашко.

По словам министра, это повлекло улучшение показателей по сердечно-сосудистым заболеваниям и по онкологической помощи.

Губернатор Петербурга и Михаил Мурашко посетили в рамках встречи СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия». В медицинском учреждении в прошлом году провели 18 233 операции и оказали помощь 35 789 пациентам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московские хирурги восстановили череп ребенку из Кемерово после ДТП.