«Что творится»: Яна Рудковская попала в ураган в Москве

Яна Рудковская попала в ураган в Москве

Фото, видео: Berzane Nasser/ABACA / ТАСС; 5-tv.ru

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Продюсер чуть не попала в ДТП из-за непогоды.

Российский продюсер Яна Рудковская столкнулась с последствиями обрушившегося на столицу ливня и урагана. Знаменитость поделилась кадрами из своего автомобиля в личном блоге.

Рудковская направлялась в это время на работу из элитного поселка в Подмосковье. Едва знаменитость отъехала от дома — ее путь перегородило упавшее из-за сильного ветра дерево. Чтобы объехать препятствие, Рудковской пришлось выехать на встречку.

«Что творится вообще — я не знаю, как мы поедем. Надо, чтобы как-то нас пропускали», — комментировала последствия непогоды знаменитость.

Яна Рудковская призвала подписчиков быть аккуратнее на дорогах.

Известно, что из-за сильного ветра в Москве пострадали свыше десяти человек. Среди них — пятимесячный ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать москвичам от погоды в ближайшие дни.