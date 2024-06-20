Умерла эстонская оперная певица Маргарита Войтес

Фото: Волмер Т. / ТАСС

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Народная артистка СССР скончалась на 88-м году жизни.

В Эстонии скончалась народная артистка СССР Маргарита Войтес, сообщает портал ERR.

«В возрасте 87 лет ушла из жизни эстонская оперная певица Маргарита Войтес», — говорится в сообщении.

Знаменитость родилась в Москве, закончила Таллинскую консерваторию и в 1957 году впервые вышла на большую сцену, исполнив оперетту Имре Кальмана «Виолы Монмартра». И уже в 1969 году стала примадонной театра «Эстония». Знаменитость выступала не только в Эстонии, а практически во всем мире.

Одна из самых известных ролей Войтес партия в опере «Лючия ди Ламмермур Гаэтано Доницетти». Известно, что она стала первой эстонской певицей, которую пригласили выступить в Большом театре в Москве.

Причина смерти артистки не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер из фильма «Собачье сердце» Михаил Мальченко.