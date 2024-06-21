Новые разработки: в Петербурге проходит Международный форум по ядерной медицине

Фото, видео: Администрация Санкт-Петербурга; 5-tv.ru

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Главная тема его сессий — борьба с онкозаболеваниями.

О том, как сделать лечение доступным, говорят на Международном форуме ядерной медицины государств БРИКС. Он проходит в Санкт-Петербурге. Одна из целей мероприятия — обмен опытом. В том числе, в борьбе с онкозаболеваниями. В использовании российских разработок заинтересованы многие страны. Особенно с учетом того, что с каждым годом радиофармпрепараты, изготовленные в России, становятся дешевле и проще в производстве. Подробности — у корреспондента «Известий» Наталии Оскерко.

Подход к лечению онкозаболеваний должен быть персонализированным и высокотехнологичным, а устранять опухоли важно еще до их клинического проявления. Все это — возможности ядерной медицины, уверены эксперты.

«Это направление, как и многие другие, стремится к таргетности. Это лечение, которое избирательно воздействует на пораженные клетки и при этом сохраняет здоровые», — отмечает Борис Долгушин, директор НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина»

Использование радиоактивных веществ для выявления и лечения заболеваний сейчас — приоритетное направление во многих странах. Россия уже преуспела: первое место в мире по номенклатуре изотопной продукции, которая востребована в Китае, Индии, Бразилии и других странах.

Делиться своими наработками готова госкорпорация «Росатом» Ее возможности позволяют проводить больше миллиона диагностических и терапевтических процедур ежегодно. В Обнинске строится крупнейший в Европе завод по производству радиофармпрепаратов — он позволит полностью обеспечить импортозамещение.

«Госкорпорация развивает инфраструктуру и для оказания медицинской помощи, изготавливает и поставляет фармпрепараты. Создает оборудование для диагностики и терапии, разрабатывает решения для ионизирующей обработки медицинской продукции», — говорит Юрий Оленин, заместитель директора госкорпорации «Росатом».

Страны БРИКС заинтересованы в повышении квалификации специалистов, настроены увеличивать оборот медицинской продукции и разрабатывать новые препараты — не только онко-направленности, но и для борьбы с сердечно-сосудистыми, эндокринными, психиатрическими заболеваниями. В некоторых странах, например, ядерную медицину используют и для лечений инфекций.

«В ЮАР, где основной причиной смертности остаются инфекционные заболевания, мы используем ядерную медицину для визуализации, например, туберкулеза», — напоминает Маша Махарадж, секретарь Всемирной ассоциации радиофармацевтики и молекулярной терапии страны.

Но острой проблемой в ряде стран БРИКС остается доступность современного лечения. В большинстве случаев ядерной медициной занимаются частные клиники.

«Это не дешевые услуги на самом деле, это дорого. И у нас есть конкуренты, несмотря на облучение пациентов, что не очень хорошо для их здоровья. Когда встает вопрос — ядерная медицина или гамма-нож — они выбирают второе, потому что ядерная медицина воспринимается как что-то для совсем безнадежных случаев», — говорит Халид Мохамед Таалаб, генеральный секретарь Ассоциации специалистов ядерной медицины Египта.

«Мы разрабатываем проекты, рассматриваем вопросы сотрудничества с „Росатомом“. Терапия активно развивается в России, важно, чтобы эти исследования позволили снизить цену и мы могли бы сделать доступнее лечение для всего населения страны — тех, у кого нет возможности пользоваться частными услугами», — объясняет Изольда Коста, директор Института ядерных и энергетических исследований Бразилии.

Первый Международный форум по ядерной медицине продлится два дня. За это время 250 участников планируют обсудить задачи, которые стоят перед всеми национальными системами здравоохранения стран БРИКС — чтобы достичь главной цели: повышение качества жизни и снижение смертности.