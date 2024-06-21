Живущих в Латвии россиян заставят сдавать экзамены по языку

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующие поправки к закону об иммиграции принял местный сейм

В Латвии почти всех граждан РФ, проживающих в стране, обяжут сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы они имели возможность остаться. Об этом сообщил «Известиям» депутат Гунарс Кутрис, глава Комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества.

Поправки касаются тех жителей Латвии, которые приняли российское гражданство до 2003 года. В основном, это семьи военнослужащих и военных пенсионеров, служивших ранее в Советской Армии. Они, также, как и те жители страны, которые стали гражданами РФ после 2003 года должны подать документы на продление ВНЖ и сдать экзамены на знание государственного языка.

«Поправки указывают на то, что всем гражданам РФ, которые до 2003 года приняли гражданство России, нужно подать документы на продления ВНЖ до июня 2025 года. А также пройти экзамен по латышскому языку. Если человек не сдал с первого раза экзамен, то он может пройти его повторно до октября 2025 года. Да, для многих это сложная задача, но это так», — сказал Кутрис.

Решающим вопрос о предоставлении ВНЖ органом является латвийская спецслужба госбезопасности — СГБ. Ведомство анализирует данные анкеты, которую заполняют все граждане РФ, подающие на продление ВНЖ и принимает решение.

К слову, в анкете необходимо ответить на вопросы о принадлежности Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также выразить свое отношение к СВО ВС РФ на Украине.

«Да, такая анкета есть, но её не парламент её придумал и не управление по делам гражданства и миграции, а СГБ, а потом она проверяет — дать ли гражданину РФ право остаться в Латвии или нет», — сказал Кутрис.

В сейме заявили, что все граждане России, кто собирается остаться в Латвии, обязаны подать в Управление по делам гражданства и миграции документы и сдать языковой экзамен до 30 июня следующего года.