Белоусов потребовал усилить контроль за строительством жилья для военных

Фото, видео: РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Во Владивостоке глава Минобороны России посетил военный городок, где расположена бригада морской пехоты.

Завершить строительство жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота в кратчайшие сроки потребовал министр обороны Андрей Белоусов. Во Владивостоке он посетил военный городок, где расположена бригада морской пехоты и напомнил, что своевременное выполнение работы — личная ответственность руководителя организации военно-строительного комплекса.

«Финансирование предусмотрено все. Взял на личный контроль эту стройку. Мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов, количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Только попробуйте. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай, а не социальная», — сказал глава Минобороны России.

После сдачи домов первыми должны получить жилье военнослужащие-участники спецоперации и члены их семей, заявил министр. Он также поручил провести масштабную реконструкцию крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке. Там будет создан реабилитационный центр для участников СВО.