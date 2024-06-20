Поваленные деревья и человеческие жертвы: на Москву обрушился ураган «Эдгар»

На Москву обрушился ураган «Эдгар» с суперливнем и штормовым ветром

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Из-за разбушевавшейся стихии пострадали не менее десяти человек, двое — погибли.

На российскую столицу обрушился ураган «Эдгар» вместе с суперливнем. Порывы достигали 90 километров в час. По предварительной информации, уже двое погибших. Один человек умер в результате падения дерева, второй — при обрушении строительных лесов. Не менее десяти человек пострадали.

Столичные власти попросили кафе и рестораны предоставить оказавшимся на улице в непогоду укрытие. Москвичам все еще советуют не выходить из дома, а водителям — не садиться за руль. Дороги местами еще перекрыты, там работают коммунальщики — распиливают и вывозят рухнувшие ветки.

Прошелся ураган и по Подмосковью там повалено около 200 деревьев, также повреждены десятки машин. Что творилось в столице на пике разгула стихии, рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Все предупреждения оказались не напрасными. На Москву обрушился настоящий ураган. Циклон двинулся на столицу с северо-запада. В считанные минуты ливень затопил проезжие части. Но страшнее всего оказался мощный порывистый ветер.

Так, дерево обрушилось прямо на балкон, ветки оказались в квартире. А припаркованные во дворах машины уже невозможно было разглядеть в густой листве поваленных деревьев.

Кому-то потребовалась помощь спасателей — водитель не успел выйти из салона.

Загибались металлические козырьки, фрагменты крыш улетали с недостроенных зданий. Летали мусорные баки, кабинки носило по дорогам. Некоторых ураган застал на природе. Люди с трудом удерживали палатку.

Синоптики уже отметили: по Москве прошел десятибалльный шторм. Порывы ветра достигали штормовых 90 километров в час. И до вечера местами возможен небольшой дождь.