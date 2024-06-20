Байка из детства? Можно ли отравиться ртутью из разбитого градусника

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такие приборы для измерения температуры используются до сих пор. Так ли они опасны?

Случайное проглатывание ртути из разбитого градусника иногда не несет опасности для жизни — она практически не всасывается в кишечнике. Однако вероятность отравления все равно присутствует, поэтому в обязательном порядке необходимо вызвать скорую помощь. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-терапевт Евгения Харионовская.

Если шарики ртути проглотил ребенок, также необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью. Дело в том, что вместе с металлом при проглатывании внутрь в организм могли попасть мелкие осколки градусника.

«Кроме того, нельзя исключить и вдыхание паров ртути, что может вызвать отравление», — отметила эксперт.

Стоит помнить, что отравление ртутью может быть как острым, так и хроническим. Первое возникает при одноразовом контакте с большим количеством вредного металла. Второе же происходит, когда ртуть на протяжении долгого времени в небольшом количестве воздействовала на человека. Среди симптомов обычно выделяют слабость, хроническую усталость и тошноту.

«При остром отравлении парами ртутью на первый план выйдут жалобы на кашель, боль в горле, в животе, нарушение стула, при длительном контакте — острое повреждение почек», — объяснила врач-терапевт.

Она подчеркнула, что в градусниках обычно содержится от одного до пяти миллилитров ртути, чего вполне достаточно, чтобы произошло отравление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еда чаще всего вызывает отравление.