Мэр Ессентуков: России есть что предложить другим странам в рамках форума БРИКС

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам градоначальника, западным странам не удается сдерживать развитие отношений России с другими государствами.

Ожиданиями от Международного форума городов стран БРИКС+ поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru мэр Ессентуков Владимир Крутников.

Попытки западных стран поставить Россию в жесткие рамки не увенчались успехом. Как отметил градоначальник, все «адекватные страны понимают, что необходимо сближение». Так, например, Ессентуки намерены заключить побратимский договор с индийским городом Триссур.

Крутников также отметил важность обмена культурой для укрепления сотрудничества между городами.

«Надеюсь, что будет очень интересная, познавательная и полезная встреча для обоих муниципалитетов, и мы заключим там как раз официальный договор о сотрудничестве», — поделился градоначальник.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии.