«Плохая идея»: почему кукурузу и арбузы летом лучше не есть

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И в том, и другом продукте есть ингредиент, который не пойдет на пользу организму.

Вареная кукуруза и арбузы — одни из самых любимых летних блюд россиян. Однако врач-диетолог-нутрициолог Лариса Ростова рассказала изданию URA.RU, что ими лучше не злоупотреблять.

По словам врача, кукуруза содержит очень много сахара, а арбузы летом могут быть просто неспелыми.

«Повышать количество сахара в рационе — не очень хорошая идея, так как он и так есть во всех продуктах. Арбузы лучше есть в августе и сентябре, когда они станут хорошим источником воды и витаминов. Употреблять их в июне и июле — плохая идея», — объяснила специалист.

Ростова также предупредила, что летом ни в коем случае нельзя пить холодную минеральную воду — можно заработать спазм желчных протоков. Воду лучше всего выбирать комнатной температуры, а также не перебарщивать с ее «соленостью».

К употреблению годится столовая минеральная вода, а вот уже лечебно-столовую должен назначать врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что арбуз может стать причиной лишних килограммов.