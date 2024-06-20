Новая борьба за наследство? Кто станет преемником модельера Егора Зайцева

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Дом моды знаменитого кутюрье вновь остался без лидера.

Накануне ушел из жизни известный модельер и творец Егор Зайцев. Он был сыном знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева и продолжал дело своего великого отца. Для поклонников моды и тех, кто особо привязан к творчеству именитой династии, смерть кутюрье не стала неожиданностью — Егор Вячеславович длительное время страдал от онкологического заболевания. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако Зайцев-младший покинул этот мир в возрасте 64 лет.

Вячеслав Зайцев, легенда российской fashion-индустрии, умер чуть больше года назад — 30 апреля 2023-го. Единственный сын и наследник дизайнера «пережил» отца чуть больше чем на год, и популярный Дом моды вновь потерял своего лидера. Неужели за наследство знаменитого дизайнера вновь начнется борьба?

Единственный преемник

Тараканов Вадим / ТАСС

Когда в прошлом году у Вячеслава Михайловича диагностировали болезнь Паркинсона, он сразу же передал все дела, связанные с бизнесом, дорогому сыну. Многие приближенные Зайцева воспротивились подобному шагу, но спорить было бессмысленно — модельер не сомневался в своем преемнике, пусть и отношения между ними не всегда складывались удачно.

Первые, что сделал Егор Вячеславович, это разобрался с многомиллионными долгами, которые тяжелым грузом лежали на Доме моды Вячеслава Зайцева. Наследник чудом сумел оплатить все задолженности и даже не допустил продажу знаменитого знания на проспекте Мира, что могло стать настоящей катастрофой.

Клюшкин Виктор / ТАСС

Правда, часть помещений все-таки пришлось отдать в аренду некоторым организациям. Таким образом Зайцев-младший старался сохранить именитый и дорогой сердцу бизнес и возродить его. Ведь под конец своих дней отец уже не мог управлять предприятием из-за проблем со здоровьем.

«Оплачиваю оставшиеся многочисленные долги папы. С нотариусами и семейным адвокатом разбираемся в клубке вопросов, например: мы видим случайно нашедшуюся выписку со счета одного из банков на три с чем-то миллиона евро (несколько лет назад), а на день ухода Вячеслава Михайловича на этом счету три тысячи рублей. И другие счета все пустые», — делился он в интервью с Voice.

Охота за состоянием

Зайцев-младший часто жаловался, что у его отца было много «ненастоящих» и откровенно корыстных друзей, которые стремились обогатиться за счет знаменитого дизайнера.

«Я видел, что делали его псевдодрузья. По кабакам его таскали и деньги собирали», — говорил Егор Вячеславович.

Его кандидатуру в качестве главы Дома моды принимали далеко не все. Находились и те, кто был уверен, что для модельера совсем не важен бизнес отца, и он просто продает старые эксклюзивные коллекции, а не стремится сохранить дело всей жизни кутюрье.

Так считал один из потенциальных «наследников» бизнеса манекенщик Эдуард Кривенко. По его словам, дизайнер оставил ему заверенные у нотариуса документы, якобы подтверждающие его право на наследство. Вскоре «Мистер Вселенная» оказался в розыске у судебных приставов из-за большой задолженности перед государством.

На состояние Зайцева также претендовала и таинственная семья Гарафутдиновых. Это — друзья Вячеслава Зайцева, которые находились рядом с кутюрье в его последние дни. Тогда творец жил в поместье в Каблуково. Как вспоминал его сын, когда он однажды приехал навестить отца, то застал дом и папу в ужасном состоянии: половина лекарств дизайнера была сильно просрочена, еды в холодильнике не наблюдалось, а в подвале в опустевшей кладовке образовался грибок, опасный для жизни.

Особенно отношения у Егора Зайцева не складывались с бывшим директором Дома моды Николаем Головиным. Тот даже заявлял, что великое наследие знаменитого кутюрье должно принадлежать государству и людям, а также обвинял сына мэтра в корысти и холодном отношении.

Наследницей должна была стать внучка?

Примечательно, что сразу после смерти кутюрье появились слухи о том, что он якобы планировал лишить сына наследства и мечтал сделать преемницей внучку Машу, которая родилась в первом браке Егора Вячеславовича. Мария училась в Лаборатории моды и на факультете искусствоведения, как и полагалось члену столь творческой семьи.

Однако Николай Головин утверждает, что великий дизайнер просто не успел написать завещание, хотя и собирался.

«Он собирался писать завещание, буквально за несколько дней до смерти. Но не успел. А я точно знаю, что он все планировал отписать внучке Маше. В том числе усадьбу в Каблуково, где жил долгие годы. Я знаю, что за пару дней до смерти Вячеслав Михайлович звонил Маше, хотел сказать ей это. А она не ответила. Ну, собственно, как всегда», — рассказывал порталу Woman.ru экс-директор Дома моды.

Кому теперь достанется наследство?

И все же преемником остался Егор Вячеславович, который занимался бизнесом отца и заботился о его наследии. И неудивительно, что после смерти Зайцева-младшего вокруг известного российского Дома моды вновь вспыхнули жаркие споры и разговоры — всех волнует, кто теперь окажется «у штурвала».

Вполне возможно, что ответственную должность займет старшая Мария, ведь Анастасия — дочь от второго брака Зайцева-младшего — еще слишком юна, девушке всего 15 лет. Машу же знаменитый дедушка, пусть и по слухам, хотел видеть наследницей. К тому же 30-летняя внучка модельера имеет необходимое образование.

Нюанс заключается в том, что сама Мария, возможно, не захочет влезать в дела отца и деда.

«При Егоре закатилась вся эта история Дома моды. Мне жаль его мать, его жену, дочь. Умер сын, отец. Я им сочувствую, соболезную. Хорошего о Егоре мне сказать нечего», — ответил на вопрос о будущем наследия Зайцева Головин в беседе с изданием Газета.ру.

Как умирал Егор Зайцев

Бобылев Сергей / ТАСС

О серьезных проблемах со здоровьем Егора Зайцева стало известно в середине февраля этого года. Мужчину госпитализировали с анемией, а медики диагностировали онкологию. У звездного пациента появились новообразования в толстом кишечнике, метастазы нашли в обоих легких и даже печени.

После предварительных исследований и тестов диагноз прозвучал как приговор — шансов на восстановление почти не оставалось. Однако Егор Вячеславович старался не отчаиваться, несмотря на страшный вердикт врачей.

«Судя по последним анализам, завышены и многие показатели в крови. Это говорит о серьезных полифункциональных нарушениях (сбой работы) со стороны внутренних органов», — делились медики.

По мнению аудитории, Зайцев-младший почти повторил судьбу своего именитого отца. В последнее время его состояние оставляло желать лучшего, сам он почти не мог заниматься бизнесом и отдавал все свои силы на то, чтобы удержать дело «на плаву».

«В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье», — делились знакомые дизайнера.

Егор Зайцев умер 19 июня после многолетней борьбы с онкологией. Вячеслава Зайцева не стало 30 апреля прошлого года из-за внутреннего кровотечения. Перед этим у модельера поднялась высокая температура, он жаловался на острую боль. Творца быстро госпитализировали, но врачам не удалось спасти деятеля искусства, как и его сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава «Ночных волков» предчувствовал смерть Зайцева и вызвал ему священника.