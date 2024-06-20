Делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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По мнению дипломата, муниципалитетам стоит быть открытыми для обмена опытом.

Миссия БРИКС основывается на взаимной выгоде международных отношений. И города стран-участниц объединения могут играть важную роль в рамках дипломатии. Об этом заявил 5-tv.ru член делегации Ирана на Международном форуме городов стран БРИКС+ Моджтаба Гасеми.

«Шираз (иранский город. — Прим. ред.), я считаю, может формировать глобальное азиатское сотрудничество для продвижения и реализации местных интересов города», — отметил Гасеми.

Дипломат также отметил, что муниципалитет Шираза открыт к принятию опыта других городов. Так, власти Шираза стремится вдохновить на это и другие населенные пункты.

Кроме того, дипломат назвал Казань «культурным, образовательным и историческим» городом. Гасеми также сообщил, что у иранской делегации есть предложения по развитию, которые она будет рада предложить в рамках форума.

Международный форум городов стран БРИКС+ пройдет 21 июня в Казани, где примут участие более 200 представителей руководств муниципалитетов из 21 страны.

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