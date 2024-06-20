Суд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина*

Фото: YURI KOCHETKOV / POOL / ТАСС

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В 2022 году экс-депутата приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима.

Московский суд отклонил апелляционную жалобу экс-депутата Ильи Яшина*, передает корреспондент 5-tv.ru. Заседание прошло по протоколу о нарушении порядка деятельности иноагента — поводом стало отсутствие соответствующих маркировок в публикациях.

До этого, 1 декабря 2023 года, суд уже оштрафовал Яшина за отсутствие маркировки иноагента в его публикации в соцсетях. Наказание было назначено в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей.

В 2022 году Мещанский суд Москвы признал Яшина виновным в распространении фейков о российской армии. Его приговорили к почти девяти годам заключения в колонии общего режима.

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Речь идет о соратнике Алексея Навального** Дмитрии Низовцеве**. Он также заявлял, что считает допустимым стрелять в военкома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бард Никитин, которого подозревают в спонсировании ВСУ, попал на детский конкурс в Москве

* — признан в РФ иноагентом

** — внесены в реестр иноагентов в РФ, а также перечень террористов и экстремистов