«Все будет хорошо»: певец Юлиан обнародовал предсмертное сообщение сына Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Незадолго до смерти Егор неожиданно перестал отвечать на сообщения.

Певец Юлиан глубоко переживает смерть своего друга и единственного сына модельера Вячеслава Зайцева. Егор был верным товарищем музыканта более 20 лет. В последние месяцы друзья постоянно были на связи. У Егора Зайцева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, но несмотря на это он старался держаться и не унывать.

«Я все время спрашивал о его самочувствии. Егор старался не грузить проблемами. Несколько дней назад он мне ответил всего несколькими словами: „Братан, не переживай! Все будет хорошо“. Это оказалось последним его сообщением», — рассказал MK.RU Юлиан.

Артист пробовал еще писать 64-летнему Зайцеву, но не получил в ответ больше ни строчки. У музыканта было плохое предчувствие, но он пытался верить в лучшее до конца.

Сердце Егора Зайцева остановилось в минувшую среду. За две недели до этого он почувствовал себя плохо и попал в больницу. В феврале этого года у него диагностировали онкологию. После предварительных исследований вердикт звучал неутешительно — шансов на восстановление у сына Зайцева практически нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава «Ночных волков» предчувствовал смерть Зайцева и вызвал ему священника.