Свирепый «Эдгар»: на Москву обрушилась непогода

В Москве семь человек пострадали во время урагана «Эдгар»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мощные порывы ветра гнут рекламные щиты и срывают куски кровли. Известно о семи пострадавших.

На Москву обрушился сильный ливень с грозой и штормовым ветром до 23-х метров в секунду. Кадры с бушующей непогодой есть в распоряжении 5-tv.ru.

Стена дождя уже накрыла большинство районов столицы. В отдельных из них ураган, который получил название «Эдгар», с легкостью гнет рекламные щиты и срывает куски кровли с многоэтажных домов. Власти столицы порекомендовали горожанам не выходить на улицу в это время.

Синоптики отметили, что сильный ливень и ветер не оставят столицу в покое вплоть десяти часов вечера.

По данным источника 5-tv.ru, из-за непогоды пострадали семь человек. Среди них — пятимесячный ребенок. На малыша упал щит.

Ранее 5-tv.ru писал, как в начале июня Москва столкнулась с тропическим ливнем — были затоплены тротуары и вестибюли.