На Урале 14-летний подросток сбежал из детского лагеря и утонул в реке

Фото, видео: Тимин Илья / ТАСС; 5-tv

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Тело мальчика спасатели нашли только спустя сутки.

В Пермском крае погиб 14-летний подросток, который накануне вместе с друзьями сбежал из детского лагеря. Компания решила искупаться в реке. Одного из них унесло сильным течением. Сегодня спасатели нашли тело погибшего.

По чьей вине произошла трагедия и куда смотрела охрана лагеря, когда дети перелезали через забор, разбирался корреспондент «Известий» Вячеслав Горецкий.

Водолазы спустя сутки нашли тело утонувшего в реке мальчика. Даже во время сильного дождя в мутной воде поиски не останавливались.

От берега до лагеря — буквально десять минут пешком. Именно на этот пляж дети отправились в жаркий летний день для того, чтобы искупаться.

Во время купания за детьми никто не следил — трое подростков сбежали из оздоровительного лагеря в Пермском крае во время тихого часа. Они выбрались через окно, затем перелезли через забор и убежали на речку. Об этом рассказала мама одной из девочек, отдыхающих в лагере.

«Я у самого охранника спросила: «Как дети сбежали? У вас же ведь камеры». Она говорит: «У нас камера только на тротуар“», — рассказывает Наталья Останина.

Ребята вернулись только вдвоем и тут же выдали все вожатым, которые сами пропажу детей во время тихого часа не заметили. Директор лагеря заявил, что по периметру лагеря камер нет и быть не должно.

«Камеры находятся внутри лагеря. То есть по периметру полного перекрытия по камерам нет. У нас же не закрытое учреждение, мы де детей не держим, они там не требуются, как я понимаю. Они есть внутри помещения, они есть на территории лагеря, то есть основные точки — там камеры видят, то есть корпуса, как перемещаются дети», — объясняет директор детского оздоровительного лагеря «Ермак» Алексей Гилев.

Юристы уверены, что ответственность за случившееся должна нести администрация детского лагеря.

«Здесь налицо неисполнение с их стороны обязанности по проведению и организации детского отдыха. Безусловно, ответственность должны понести руководители данной организации», — считает юрист Дмитрий Григорьев.

Правоохранительным органам предстоит проверить меры безопасности в детском лагере и определить виновных в гибели подростка. На месте происшествия до сих пор работают следователи. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти мальчика.