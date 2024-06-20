Дружеская атмосфера и партнерство: будущее российско-вьетнамских отношений

Россия и Вьетнам подписали 15 документов и меморандумов о сотрудничестве

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Между государствами было подписано 15 документов, которые касаются самых разных направлений.

Президент России Владимир Путин пообщался со своим вьетнамским коллегой То Ламом. Встреча проходила в теплой дружественной атмосфере.

Главы государства начали общаться еще до начала официальной части, далее состоялась уже обстоятельная беседа. Ее итогом стало подписание ряда документов и меморандумов о сотрудничестве в ключевых сферах экономики.

Подробности рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

На фоне бюста основателя современного Вьетнама Хо Ши Мина вице-премьеры, министры, руководители вузов и компаний двух стран обмениваются увесистыми папками.

Было подписано 15 документов по всем направлениям. Среди них — соглашение о сотрудничестве в области высшего образования, меморандум между нефтегазовыми гигантами двух стран, конкретный график строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме. И это — только часть первых практических результатов.

«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту — Морскому транспортному коридору Владивосток-Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсируют контейнеровозы. Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут при этом взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура», — сказал Путин.

Одна из ключевых сфер — военно-техническое сотрудничество. Вьетнам давно использует советскую и российскую военную технику, но теперь задача — выйти на новый уровень.

«Вьетнамские партнеры заинтересованы и в развитии, сотрудничестве в авиационной сфере, и в судостроении. Морская держава. Естественно, заинтересованность в усилении своих военно-морских сил», — сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Россия готова помогать на взаимовыгодной основе. Это — лейтмотив сегодняшних переговоров. Их первый раунд прошел между двумя президентами. Владимир Путин и То Лам сначала долго общались после фотографирования. Вьетнамский переводчик даже подошел слишком близко. Потом было продолжение уже в расширенном составе.

«Россия придает важное значение развитию диалога с ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам. В следующем году мы также будем отмечать сразу несколько знаменательных дат. Это и установление дипотношений — 75 лет, и освобождение юга Вьетнама — 50 лет. Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия победы в Великой отечественной войне в Москве», — сказал российский лидер.

«От имени государства и народа Вьетнама сердечно приветствую вас, уважаемый товарищ Путин, также высокопоставленную делегацию России. Мы очень рады вашему государственному визиту по приглашению генерального секретаря», — сказал президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам.

Поводов для радости действительно немало. Сотрудничество Москвы и Ханоя набирает обороты. С 2012 года двусторонние отношения находятся в статусе стратегического партнерства. И это приносит свои плоды. В глобальной политике Вьетнам разделяет взгляды России на построение справедливого миропорядка. Экономические связи тоже крепнут.

«В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон. Росту товарооборота, безусловно, способствуют реализации соглашения 2015 года о свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом», — сказал Путин.

О развитии двусторонних отношений можно судить по тому, как встречали Владимира Путина. На территорию президентского дворца его кортеж въезжал сквозь пионерский коридор. Сразу после — теплые объятия от вьетнамского коллеги.

Самый торжественный момент визита — официальная церемония встречи двух лидеров. Владимир Путин и То Лам приветствуют друг друга на площади. Здесь — военный оркестр и почетный караул.

Все это — обязательные атрибуты государственного визита, наивысшего по статусу. Лидеры занимают место на подиуме, музыканты исполняют гимны обеих стран. После — обход строя и приветствие делегаций. С обеих сторон они более чем внушительные.

Вся церемония длится недолго, но требовала серьезной подготовки. Прямо перед началом на подиум установили вентиляторы. В Ханое — 40-градусная жара и почти стопроцентная влажность.

Вьетнамский почетный караул должен обладать просто невероятной выносливостью и, конечно, опытом работы в таких погодных условиях. В полном обмундировании и тяжелейших непроницаемых сапогах.

Выносливость сегодня понадобится и всей российской делегации. В планах — еще несколько раундов переговоров и торжественные мероприятия. Но главное, что тон всего визита задан с самого начала. И он не просто партнерский — дружеский.