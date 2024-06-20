Уходит с рынка? Пропадут ли китайские электромобили Zeekr в России

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Компания решила запретить продажи своих автомобилей в стране. Хотя официально представлена так и не была.

Китайская компания Zeekr приняла решение о запрете продаж своих электромобилей в России с 30 июня. Однако дилеры считают, что это никак не повлияет на российский рынок автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ».

Китайские автодилеры накануне, 19 июня, получили письмо от компании Zeekr с требованием прекратить продажи электромобилей в России. Причины такого решения при этом не назывались, также неизвестно о возможных санкциях, если автосалоны продолжат продажи. При этом Zeekr, входящий в концерн Geely, и так официально не представлен в России.

Электромобили данного премиального бренда завозились в страну физическими лицами. В таком случае, считает директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов, непонятно, как можно ограничить право китайцев покупать автомобили Zeekr у дилера и перепродавать затем другому лицу.

Между тем президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает, что Zeekr не сможет зайти под своим брендом на рынок России, а своим решением компания лишь показала намерение работать на глобальный рынок.

При этом Zeekr стал лидером в сегменте новых и подержанных электромобилей по спросу у россиян с начала марта и по конец мая, писали «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тульской области открыли один из крупнейших в России моторных заводов. Предприятие построено под одной крышей со сборочным комплексом китайской компании Haval.