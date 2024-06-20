«Кто-то нарывается»: между Давой и Стасом Костюшкиным назревает конфликт

Фото: www.globallookpress.com / VCG

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Блогер прокомментировал ситуацию в личном блоге.

Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, считает, что певец Стас Костюшкин украл у него песню. Своими Мыслями Манукян поделился в личном блоге.

На днях экс-солист группы «Чай вдвоем» выложил в соцсети небольшой отрывок своей новой песни. И сразу после этого Дава принялся негодовать и высказывать претензии.

«Проснулся и, если честно, немного в шоке от происходящего. Сейчас будем разбираться», — пожаловался блогер поклонникам.

Он считает, что новый трек Костюшкина уж очень напоминает песню «Роли», которую Дава исполнял вместе с Филиппом Киркоровым.

Костюшкин в стороне не остался и ответил Даве на своей странице в соцсети.

«А я вот сейчас не понял — это кто-то на конфликт нарывается сейчас что ли? Ну давай», — ответил Даве певец в соцсетях.

Дава прокомментировал новую песню Костюшкина. Instagram* / dava_m

Ранее 5-tv.ru писал про новый конфликт Давы и Киркорова.

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