«Кто-то нарывается»: между Давой и Стасом Костюшкиным назревает конфликт
Блогер Дава обвинил Стаса Костюшкина в плагиате
Фото: www.globallookpress.com / VCG
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Блогер прокомментировал ситуацию в личном блоге.
Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, считает, что певец Стас Костюшкин украл у него песню. Своими Мыслями Манукян поделился в личном блоге.
На днях экс-солист группы «Чай вдвоем» выложил в соцсети небольшой отрывок своей новой песни. И сразу после этого Дава принялся негодовать и высказывать претензии.
«Проснулся и, если честно, немного в шоке от происходящего. Сейчас будем разбираться», — пожаловался блогер поклонникам.
Он считает, что новый трек Костюшкина уж очень напоминает песню «Роли», которую Дава исполнял вместе с Филиппом Киркоровым.
Костюшкин в стороне не остался и ответил Даве на своей странице в соцсети.
«А я вот сейчас не понял — это кто-то на конфликт нарывается сейчас что ли? Ну давай», — ответил Даве певец в соцсетях.
Дава прокомментировал новую песню Костюшкина.
Ранее 5-tv.ru писал про новый конфликт Давы и Киркорова.
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