Быстро, эффективно, необычно: лучшие рецепты смузи для похудения летом

Александр Тарасов 36 0
Быстро, эффективно, необычно: лучшие рецепты смузи для похудения летом

Фото: www.globallookpress.com / Artjazz via www.imago-images.de

Смешивание шпината с авокадо может дать отличный результат.

Смузи для похудения сейчас особенно в тренде. Все дело в быстроте приготовления и в молниеносном насыщении организма полезными веществами — сытость обеспечена. Издание URA.RU показало необычные летние рецепты смузи, которые помогут похудеть.

Смузи с авокадо

Авокадо крайне полезен для организма человека, о чем скажет почти каждый диетолог. Он с легкостью выпроваживает из организма шлаки и токсины. Все дело в большом количестве клетчатки. Важное, что такой смузи подарит долгое чувство сытости.

Вам понадобится:

  • два авокадо;
  • пара яблок;
  • два киви;
  • 20 граммов шпината;
  • один стакан минеральной воды без газа;
  • две столовые ложки оливкового масла;
  • одна столовая ложка мед;
  • морская соль (по вкусу).

Приготовление занимает четыре этапа. Для начала нужно взяться за киви — разрезать его на две части, а затем извлечь мякоть ложкой. Дальше стоит приступить к яблоку и авокадо — счистить с них кожуру, потом нарезать кусочками. Здесь в дело вступает блендер, в который следует отправить: киви, авокадо, яблоко, оливковое масло и соль, а также лимонный сок — последнее индивидуально.

На финальном шаге понемногу необходимо добавлять в блендер минеральную воду, пока не получится подходящая консистенция.

Смузи с имбирем и перцем

По мнению диетологов, имбирь помогает в расщеплении жира и подавлению аппетита, он также ускоряет метаболизм. Молотый перец выступает надежным товарищем для этой пряности, помогая в сжигании большего числа калорий.

Вам потребуется:

  • 250 миллилитров кефира (3,2% жирности);
  • 80 миллилитров газированной минеральной воды;
  • Одна чайная ложка корня имбиря;
  • Половина чайной ложки перца чили;
  • Одна чайная ложка молотой корицы;
  • Половина чайной ложки мускатного ореха.

В рецепте — четыре этапа. Сначала следует очистить имбирь, а затем нарезать его — пластинами. Далее стоит отправить в чашу блендера: имбирь, минеральную воду, молотые специи и кефир. Дальше тщательно взбить все это до однородной массы, а затем процедить полученный коктейль.

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