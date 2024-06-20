Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Эксперт хорошо знаком со странами Европы. В чем их проблема?

Россия осталась последней свободной страной Евразии. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал политолог Эммануэль Леруа — соратник Пьера де Голля, внука основателя Пятой Французской республики.

«Побывав в России несколько десятков раз и хорошо узнав Европу и, в особенности, Францию, могу утверждать, что РФ — последняя свободная страна в Евразии», — заявил Леруа.

Политолог считает, что Россия смогла удержать статус свободной страны благодаря Владимиру Путину, который принимает решения самостоятельно, исходя из интересов своего государства и без оглядки на мнение Запада. При этом Леруа подчеркивает, что российская модель демократии, не совпадающая с западными стандартами, и не обязана вписывать в их рамки.

Также Леруа вспомнил недавний случай с бывшим военнослужащим США Скоттом Риттером, которого по приказу американских властей не выпустили из Штатов для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тем самым политолог указал на ограничение свобод в США.

Стоит упомянуть, что Эммануэль Леруа получил гражданство РФ в сентябре 2023 года. Сейчас он признается, что чувствует себя свободным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, есть ли у французского лидера Эммануэля Макрона удержать свои позиции в стране на фоне грядущих выборов.