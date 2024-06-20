В СВР заявили о планах Запада списать Зеленского

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Путин ранее указывал на то, что легитимность главы киевского режима уже никак нельзя восстановить.

Страны Запада уже готовятся «списать» президента Украины Владимира Зеленского*, рассматривая на эту должность бывшего главнокомандующего армией страны Валерия Залужного. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки», — говорится в сообщении.

На этом фоне и готовятся изменения на посту президента Украины, куда уже рассматривают новую кандидатуру в лице Залужного.

Президент России Владимир Путин недавно указывал на то, что срок президентства Владимира Зеленского официально истек. В данный момент единственным легитимным органом на Украине, подчеркнул лидер России, является Верховная Рада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для Украины обернется отказ от прекращения огня.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.