РФПИ и T&T Grouр поддержали выход компаний РФ и Вьетнама на рынки двух стран

Фото: Егоршин Валентин / ТАСС

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Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская частная многопрофильная группа компаний T&T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве по объединению усилий для поддержки выхода российских и вьетнамских компаний на рынки двух стран.

Документ был подписан 20 июня гендиректором РФПИ Кириллом Дмитриевым и гендиректором фонда BVIM (входит в T&T Group) Нгуен Тхай Ха в присутствии президента РФ Владимира Путина, а также главы Вьетнама То Лама.

Таким образом, обе стороны будут инвестировать средства в проекты по расширению бизнеса компаний наших стран. Все это будет способствовать развитию торгового и экономического сотрудничества.

Помимо этого, РФПИ и T&T Group собираются создать совместную логистическую платформу для портфельных компаний участников договора, что будет способствовать развитию общего бизнеса и обеспечит доступ к размещению производственных и логистических мощностей в ведущих промышленных зонах Вьетнама.

«Партнерство РФПИ и T&T Group станет важным шагом к наращиванию внешнеторговых отношений России и Вьетнама. Наши страны обладают потенциалом многократного роста взаимной торговли, и мы видим, как российские и вьетнамские компании стремятся выйти на рынки наших стран, несмотря на все сложности ведения трансграничной торговли в условиях действующих ограничений», — сказал Кирилл Дмитриев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова помочь Вьетнаму сформировать атомно-энергетическую отрасль.