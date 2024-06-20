«Настоящий ажиотаж»: Aurus Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел волков; 5-tv.ru

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Российский лидер прибыл с официальным визитом в столицу азиатской страны.

Кортеж президента России Владимира Путина вызвал во Вьетнаме настоящий ажиотаж. Все дело в лимузине главы государства — Aurus Senat. Об этом рассказывает с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Виктор Синеок.

Длинная очередь из желающих сфотографироваться на фоне автомобиля российского лидера собралась у здания Большого зала президентского дворца в Ханое. Именно туда приехал Путин для двусторонней встречи с вьетнамским коллегой — То Ламом.

На видео можно заметить, как ради снимка на память люди терпеливо ожидают своей очереди.

Aurus — линейка автомобилей представительского класса, создаваемая с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Расположенное в Елабуге производство выпускает седаны Senat и кроссоверы Komendant.

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в столицу Вьетнама Ханое — 19 июня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как во время официального визита Путина в КНДР российский лидер и Ким Чен Ын прокатились на Aurus по улицам Пхеньяна. Кто находился за рулем автомобиля?