Актуально как никогда: эти пять продуктов могут вызвать ботулизм

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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На что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой отравления?

В России жертвами вспышки ботулизма стали почти 250 человек. Это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum. Инфекция может приводить к параличу мышц и даже летальному исходу. Среди симптомов отравления — тошнота, диарея, затруднение дыхания и проблемы со зрением.

Какие пять продуктов могут стать источниками заражения, рассказывает Rsute.ru.

Молодой мед

Приобретенный на рынке или сделанный самостоятельно молодой мед может быть источником ботулизма. Это обусловлено тем, что свежий продукт не успевает прогреться для уничтожения бактерий.

Овощные и фруктовые соки

Сладкие напитки из фруктов и овощей могут быть заражены, если ингредиенты были плохо очищены от почвенных частиц. При употреблении нужно убедиться в качестве производства соков.

Домашняя колбаса и ветчина

Может быть заражено бактериями ботулизма мясо, из которого делают домашнюю колбасу или ветчину. Когда вы покупаете эти продукты, для собственной безопасности лучше выбрать пастеризованный вариант.

Вяленые рыба и мясо

Рыбу и мясо при вялении следует правильно обрабатывать, ведь высока вероятность, что в продуктах могут сохраниться бактерии. Также нужно следить за условиями хранения и обработки мяса.

Консервы

Самый опасный продукт — некачественные консервы. Например, на моркови или грибах могут оставаться остатки почвы с бактериями. Консервация должна обязательно включать тепловую обработку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд отправил под домашний арест двух фигурантов по делу о массовом отравлении.