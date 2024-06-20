Вспышка ботулизма в России: последние новости

Арестован повар с производства фасоли по делу о массовом заражении ботулизмом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Число пострадавших от отравления достигло почти 250 человек.

Четверым фигурантам дела о массовом отравлении готовыми салатами избрали меру пресечения. В СИЗО отправили только одного — повара компании-производителя фасоли. Остальным назначили домашний арест.

Корреспонденту «Известий» Владиславу Харченко удалось пообщаться с ними, когда они покидали здание суда. Правда, обвиняемые были немногословны.

Число пострадавших от отравления достигло почти 250 человек. Они находятся в больницах Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода. У некоторых уже подтвержден опасный диагноз — ботулизм.

Все они заказывали готовые салаты с фасолью через сервис «Кухня на районе». Сейчас он не работает.

Среди пострадавших оказался и актер Алексей Бардуков, известный по роли в сериале «Диверсант». Он находится в больнице в Москве в состоянии средней степени тяжести.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора только в столице изъяли более 170 тонн продукции, которая может вызывать ботулизм.