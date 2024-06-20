«Попутчик и спутник жизни»: чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину

Фото, видео: Reuters ; 5-tv.ru

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Считается, что они являются предками известных японских Акита Ину и Сиба Ину. Они то отличаются независимостью и смелостью.

Председатель КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину собак породы пхунсан. Животные отличаются независимостью, преданностью и смелостью, как и их более известные потомки — Акита Ину и Сиба Ину. О том, чем еще особенны собаки породы пхунсан, рассказал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

Пхунсан сегодня считается одним из государственных символов КНДР. Собака этой породы для корейцев выступает «попутчиком и спутником жизни», отметил Чо Иль Ген. Считается, что пхунсан — предок известных японских собак пород Акита Ину и Сиба Ину. Все они известны своей независимостью, стремлением к справедливости и сильной преданности хозяину.

Эксперт отметил, что пхунсан — умная, проворная и настойчивая собака.

«Собаки, дерясь с противником, обычно вгрызаются в его шею. Но эта собака одним махом налетает на него и вгрызается в горло. Так, пхунсан, можно сказать, точь-в-точь переняла мудрость и смелость корейской нации, которая ненавидит несправедливость, дорожит моральным долгом и безжалостно относится к тем, кто осмеливается затронуть ее», — приводятся слова специалиста на портале «Нэнара».

Известно, что пхунсан способен справляться даже с крупным хищником, за это в КНДР его прозвали «охотником на тигров». Исторически собака появилась на севере Корее, а затем распространилась на юг и в Японию. В ноябре 2022 года порода пхунсан была внесена в список нематериального культурного наследия КНДР.

Президент России Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух собак редкой северокорейской охотничьей породы пхунсан. Затем политики прогулялись через розарий и сад. Лидеры двух стран обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего стратегического сотрудничества. Беседа также коснулась и защиты общих ключевых интересов.

С визитом в КНДР Путин прибыл 18 июня. Он продлился два дня и завершился в минувшую среду, 19 июня. Эта встреча Путина и Ким Чен Ына стала третьей по счету с 2019 года. В Пхеньяне президент России был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин был награжден высшей государственной наградой КНДР — орденом Ким Ир Сена.