«Беседы и наказания»: почему Самойлова постоянно прощает Джигана

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Многодетная мать продолжает держаться за супруга. В чем главная причина?

Блогер Оксана Самойлова каждый раз прощает за загулы 38-летнего рэпера Джигана из-за общих детей, приправляя это дополнительными «профилактическими» мерами. Об этом она рассказала во время эфира шоу на федеральном канале.

«Профилактические беседы, наказания и все остальное, конечно же, присутствуют», — призналась Самойлова.

Причем главной причиной для звезды продолжают выступать дети. Блогер уточнила, что это вовсе «не шутка». Причем угроза развода однажды была реальна, но в итоге они пережили этот этап и все наладилось.

Стоит упомянуть, что звезды живут в браке более десяти лет. Джиган и Оксана — многодетные родители. Пара воспитывает четырех детей: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что материнство — тяжелый труд. Потому звезда старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Оксана Самойлова и Джиган справляются с воспитанием четверых детей.