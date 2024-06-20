В Новосибирске воспитателей детсада будут судить за избиение детей
В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту избиений детей в детсаду
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники учреждения систематически издевались над несовершеннолетними.
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту избиений малолетних детей в частном детском саду. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По данным следствия, двое воспитателей систематически избивали детей в возрасте от двух до шести лет — все это происходило в 2023 году. Они использовали противоправные методы воспитания, осознавая, что малолетние дети находятся в беспомощном состоянии. Воспитатели частного детского сада били несовершеннолетних руками, ногами, а также подручными предметами, произнося в адрес детей оскорбительные высказывания.
Отмечается, что в итоге пострадали не менее 11 воспитанников учреждения. По факту избиений детей Следственный комитет направил уголовное дело в суд.
Ранее 5-tv.ru писал, что в детском саду Новосибирска детей воспитывали криками и ударами. Тогда Следственный комитет предъявил обвинение директору этого учебного учреждения.