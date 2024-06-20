Дисциплина, реакция, ответственность: в Петербурге открылся Центр киберспорта

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Здесь готовят игроков по двум самым популярным в мире дисциплинам — Counter-Strike и Dota2.

Высокие результаты на международных соревнованиях демонстрируют российские киберспортсмены. Команда из РФ стала победителем на недавних Играх Будущего. Первые места на мировых состязаниях также достаются игрокам из нашей страны.

На этом фоне все больше молодых людей мечтают о карьере чемпионов. И это возможно, ведь сейчас в стране открываются специальные тренировочные центры по киберспорту. В одном из них в Петербурге побывал корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Плечом к плечу и мышка к мышке петербургские школьники обороняют свою базу от соперников. Главное в этом деле — шустрые пальцы, мгновенная реакция и, конечно, командный дух.

Матч по Counter-Strike в разгаре. Две команды по пять человек, словно на большом турнире, играют в звуконепроницаемых кабинках. Это придумано для того, чтобы игроки не слышали переговоры друг друга. На мониторы транслируется изображение — вид от первого лица с каждого компьютера. Это придумано специально для болельщиков.

Семиклассник Арсений — лидер своей команды. Недавно он получил «Глобал» — наивысший ранг в игре — и задумался о профессиональной карьере.

«В компьютерном клубе, котором я был, там жарко, там все орут, мало места. Здесь компьютеры намного сильнее, тут атмосферно, тут приятно играть, хорошие тиммейты», — говорит Арсений Аракелян.

Здесь оборудованы зрительный зал на 30 посадочных мест, сцена и экран, чтобы проводить турниры. Четыре помещения поменьше — для тренировок. Карбоновые столы, геймерские кресла и, конечно, мощные компьютеры.

«Самые последние компьютеры, которые есть на сегодняшний день, игровые. При создании мы пытались сделать максимально комфортно, чтобы было на самом высоком уровне. Даже команда Virtus.pro будет играть на данном оборудовании в этом сезоне», — рассказывает директор Центра спорта Красногвардейского района Алексей Соминский.

Тренироваться здесь можно бесплатно, причем под присмотром опытного наставника. Один из них — Эмин Гусейнов. В прошлом он профессиональный спортсмен, принимал участие в турнирах еще в начале 2000-х. Чтобы работать с детьми, закончил университет Лесгафта по специальности «киберспорт».

«Игра для нас — это часть практики. У нас есть методическая работа, мы берем за основу какую-то карту, мы на ней отрабатываем какие-то тактические элементы, начиная от гранат до заходов. Потом просматриваем — у нас в классе есть телевизор — мы просматриваем запись матча, какие-то ошибки разбираем», — объясняет Эмин Гусейнов.

Пока здесь готовят игроков по двум самым популярным в мире дисциплинам — Counter-Strike и Dota2. Компьютерный спорт — один из немногих видов, где наши ребята могут выступать под российским флагом.

«Киберспорт — это не гейминг. Он отличается от простого времяпрепровождения за компьютерными играми. Он прививает дисциплину, он прививает ответственность, командное взаимодействие, если мы говорим о командных видах спорта», — отмечает вице-президента Федерации киберспорта России Артур Годлевский.

Центр едва успел открыться, а на занятия уже ходят десятки юных киберспортсменов — и это только начало. Осенью здесь появятся новые инструкторы и новые дисциплины. И кто знает, может быть именно в Петербурге удастся вырастить чемпионов Игр Будущего.