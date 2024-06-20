«Постоянно в наступлении»: как российские штурмовики продвигаются к Угледару

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Войска РФ зачищают окрестности города от боевиков ВСУ.

Под Угледаром российские подразделения ведут зачистку местности от боевиков ВСУ. Штурмовые группы действуют четко и слаженно, квадрат за квадратом выдавливая противника в глубину обороны.

Эта работа требует от бойцов особых навыков, так как связана с постоянным риском для жизни. Военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков встретился с героями и получил уникальные кадры с передовой.

На передовой под Угледаром –штурмовики группировки «Восток». Они ведут ожесточенную битву до последнего патрона. Ближний стрелковый бой за один из ключевых «опорников» ВСУ.

Передовые группы заходят уже на бывшие позиции украинских боевиков. Осматриваются, бдительность не теряют. Дорога к Угледару — это один сплошной окоп с огневыми точками и многокилометровыми траншеями.

«У них там сильно укрепленные старые позиции. Там, где они отступили, закрепились — это уже проще, это новое. А тут у них очень давно, они, скажем так, с 2014 года стоят. Мы постоянно в наступлении, наступлении, они — в обороне. Но они все равно бегут», — говорит командир взвода с позывным «Кай».

Взять этот рубеж, который вплотную примыкает к угледарским высоткам, было непросто. Он представляет собой опорный пункт длиной два с половиной километра — практически «укрепрайон». Сработал эффект внезапности. Бойцы разделились на несколько групп. Пока одни шли пешком, другие передвигались на мотоциклах. Боевые «двойки» отвлекали внимание противника.

«С нуля группа выехала. Два военнослужащих на двух мотоциклах, совершали отвлекающих маневр для их квадракоптеров. Группа с другой стороны, пока был отвлекающий маневр, закатывалась и выполняла задачу по штурму окопа», — рассказывает замкомандира штурмового батальона с позывным «Альфа

Этот высокоскоростной маневр был тщательно продуман, но все предусмотреть невозможно. Помимо бесчисленных защитных рубежей, вся дорога к Угледара усеяна минами. Мотоциклистам пришлось буквально прорываться сквозь минные поля под обстрелами украинской артиллерии.

Так, сгорел мотоцикл бойца с позывным «Мияги», пока в считанных метрах от него разрывались кассетные боеприпасы. Но штурмовик успел найти укрытие выйти из боя с незначительными травмами. Сейчас он в госпитале.

Героический прорыв «Мияги» не входил в планы штурмовиков, которые с нетерпением ждут возвращения сослуживца.

В базовом лагере штурмовиков они отдыхают, тренируются. Редкая возможность перевести дух перед следующим штурмом и выполнением боевых задач.

Здесь много времени уделяется тренировкам. Каждый знает, что и когда должен сделать. За спиной у штурмовика не должно остаться ни одного противника. При большом опыте тактику можно менять даже в бою.

«Взяли опорный пункт. А перед ним был еще небольшой. И сами самостоятельно решили взять, чтобы остаться на позиции. Свободно зашли, зачистили. Взяли в плен несколько человек. И улучшили свои позиции», — говорит командир штурмового взвода с позывным «Джек».

Следующий шаг — еще несколько крупных опорных пунктов, дальше — осада самого гарнизона. Но для этого потребуется новая тактика. Противник не сдаст без боя Угледар, который ВСУ превратили в бетонную крепость.