Штурмовики Су-25 уничтожили «опорник» ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Опубликованы кадры, как штурмовики Су-25 нанесли удар по «опорнику» ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипажи штурмовиков Су-25 группировки войск «Центр» нанесли сокрушительный удар по опорному пункту и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

В атаке применялись неуправляемые авиационные ракеты. Затем, выпустив тепловые ловушки, боевые самолеты вернулись к точке вылета.

«Получили боевую задачу, сделали все необходимые расчеты, подготовились к удару, выполнили боевой полет в район противника. Пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Поразили цель», — доложил один из летчиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.