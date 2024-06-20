«Предъявила претензии»: футболист Нигматуллин решил судиться с женой из-за жилья

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Вратарь сборной РФ по футболу думал, что бракоразводный процесс пройдет мирно. Но придется судиться.

Спустя почти 30 лет семейной жизни вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин решил развестись с супругой Еленой. В социальной сети он рассказал, что хотел расстаться мирно, однако ему все же придется подключить к этому вопросу суд.

Как признался спортсмен, развестись он решил после того, как перестал чувствовать себя любимым. Это ощущение он испытывал последние два года брака.

«Развод — это результат принятия трудных решений, стресс для любого человека. Даже когда отношения подошли к финалу, я продолжал надеяться, что мы сможем прийти к взаимопониманию и договориться друг с другом без привлечения властей и судов. Однако я сильно ошибался», — написал он.

Футболист предложил супруге поделить имущество пополам. И не привлекать к этому вопросу суд. Он намеревался оставить Елене четырехкомнатную квартиру в Майами. Но этого ей оказалось мало.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 миллионов рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи квартиры, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь. Отъезд за границу не может и не должен быть способом ухода от ответственности. Поэтому в отсутствие альтернативы я вынужден решать данный вопрос в правовом поле», — объяснил знаменитость.

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