«Ни в Сочи, ни в Анапе»: Киркоров отказался выступать на юге России
Киркоров отказался выступать на юге России из-за съемок в фильме
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev
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Артист заявляет, что у него есть уважительная причина.
Народный артист России Филипп Киркоров отменил все концерты на юге России. Эту информацию он подтвердил в беседе с «МК».
«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет», — сказал поп-король.
Оказалось, что у Киркорова есть уважительная причина для этого. Певец снова решил попробовать себя в амплуа актера и все лето проведет на съемках фильма, в котором сыграет одну из главных ролей. Это для него самое главное событие сезона.
Артист раскрыл, что фильм будет комедийным, а вместе с ним снимется комик Денис Дорохов.
Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист России Филипп Киркоров высказался об инициативе депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов в зависимости от типа мероприятия или публичного выступления. Сам поп-король подчеркнул, что всегда выбирает для себя правильные наряды.